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Иллюстратор нарисовал картинки к стишкам-пирожкам, и они стали ещё смешнее
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Иллюстратор нарисовал картинки к стишкам-пирожкам, и они стали ещё смешнее 

Ридус 37 минут назад
Фото: Ридус
Миллионы людей давно стали почитателями стишков-пирожков, их репостят себе на странички, пересылают друзьям, а иногда и сами становятся авторами. Смешные и лаконичные четверостишия становятся ещё острее и ироничнее, если дополнить их иллюстрациями. Так подумал русский художник Иван Безденежных и дополнил стихотворные пирожки саркастическими рисунками.
Ранее мы рассказывали про другого художника, который также рисует иллюстрации к стишкам-пирожкам, только делает это в цвете.
А недавно в интернете прославился студент, который рисует настолько ужасные и смешные портреты, что от желающих нет отбоя.
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