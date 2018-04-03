Иллюстратор нарисовал картинки к стишкам-пирожкам, и они стали ещё смешнее 

Миллионы людей давно стали почитателями стишков-пирожков, их репостят себе на странички, пересылают друзьям, а иногда и сами становятся авторами. Смешные и лаконичные четверостишия становятся ещё острее и ироничнее, если дополнить их иллюстрациями. Так подумал русский художник Иван Безденежных и дополнил стихотворные пирожки саркастическими рисунками.
Ранее мы рассказывали про другого художника, который также рисует иллюстрации к стишкам-пирожкам, только делает это в цвете.
А недавно в интернете прославился студент, который рисует настолько ужасные и смешные портреты, что от желающих нет отбоя.