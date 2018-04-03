Старшеклассники из района Люблино посетили Третьяковскую галерею

Учащиеся 10 «А» и «Б» классов школы №2092 района Люблино на минувшей неделе стали участниками экскурсии в Государственную Третьяковскую галерею. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

у, в которую работали художники, поразмыслить об историях главных персонажей, — добавил представитель школы.

Напомним, что школа №2092 находится по адресу улица Марьинский Парк, дом 37. (мю)