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Старшеклассники из района Люблино посетили Третьяковскую галерею
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Старшеклассники из района Люблино посетили Третьяковскую галерею 

Управа района Люблино 39 минут назад
Фото: Управа района Люблино
Учащиеся 10 «А» и «Б» классов школы №2092 района Люблино на минувшей неделе стали участниками экскурсии в Государственную Третьяковскую галерею. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Лучшие полотна Ильи Репина, Алексея Саврасова, Ивана Айвазовского, Василия Верещагина помогли ребятам почувствовать эпох
у, в которую работали художники, поразмыслить об историях главных персонажей, — добавил представитель школы.
Напомним, что школа №2092 находится по адресу улица Марьинский Парк, дом 37. (мю)
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