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Весенняя фотовыставка открылась в библиотеке на Усиевича
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Весенняя фотовыставка открылась в библиотеке на Усиевича 

Управа района Аэропорт города Москвы 31 минуту назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В библиотеке № 42 на улице Усиевича открылась выставка фотографий «Как хороша Москва весною». Свои работы на суд зрителей представили участники открытого интерактивного проекта «Московский дворик». Об этом сообщила заведующая библиотекой Татьяна Гришина.
— Авторы работ приглашают всех желающих совершить небольшое фотопутешествие по уютным уголкам весенней столицы, — поделилась Гришина.
Проект «Московский дворик» существует уже более трех лет и объединяет людей разных возрастов и профессий, связанных общим увлечением — фотосъемкой. Цель проекта — показать красоту родного города через объектив фотокамеры.
Вход свободный. Адрес библиотеки № 42: улица Усиевича, 16. (мю)
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