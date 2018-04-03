Весенняя фотовыставка открылась в библиотеке на Усиевича

В библиотеке № 42 на улице Усиевича открылась выставка фотографий «Как хороша Москва весною». Свои работы на суд зрителей представили участники открытого интерактивного проекта «Московский дворик». Об этом сообщила заведующая библиотекой Татьяна Гришина.

— Авторы работ приглашают всех желающих совершить небольшое фотопутешествие по уютным уголкам весенней столицы, — поделилась Гришина.

Проект «Московский дворик» существует уже более трех лет и объединяет людей разных возрастов и профессий, связанных общим увлечением — фотосъемкой. Цель проекта — показать красоту родного города через объектив фотокамеры.

Вход свободный. Адрес библиотеки № 42: улица Усиевича, 16. (мю)