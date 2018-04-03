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Уникальное космическое оборудование представили в музее на Красноармейской
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Уникальное космическое оборудование представили в музее на Красноармейской 

Управа района Аэропорт города Москвы 30 минут назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В Центральном доме авиации и космонавтики на Красноармейской улице появилось два уникальных экспоната, связанных с освоением околоземного пространства. Гости могут увидеть скафандры из частной коллекции, в которых в разное время работали отечественные космонавты. Об этом рассказали в администрации музея.
— Скафандр «Стриж» был на борту знаменитого «Бурана» — у одного из пилотов первого корабля многоразового использования. Скафандр «Орлан» предназначен для работы в открытом космосе. Еще недавно он был на орбите, на МКС, — поделился представитель администрации.
Напомним, Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России расположен по адресу ул. Красноармейская, д. 4. (мю)
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