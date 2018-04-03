Уникальное космическое оборудование представили в музее на Красноармейской

В Центральном доме авиации и космонавтики на Красноармейской улице появилось два уникальных экспоната, связанных с освоением околоземного пространства. Гости могут увидеть скафандры из частной коллекции, в которых в разное время работали отечественные космонавты. Об этом рассказали в администрации музея.

— Скафандр «Стриж» был на борту знаменитого «Бурана» — у одного из пилотов первого корабля многоразового использования. Скафандр «Орлан» предназначен для работы в открытом космосе. Еще недавно он был на орбите, на МКС, — поделился представитель администрации.