Дарвиновский музей выразил благодарность дарителю за пополнение коллекции

Государственный Дарвиновский музей выразил глубокую благодарность Надежде Дмитриевне Горюновой за пополнение выставочных коллекций интересными и ценными в научном плане экспонатами. Об этом сообщается на официальном сайте музея.

Дарительница передала во владение музею пять пар рогов африканских антилоп на медальонах, чучело крокодила, альбом «Кения» и книгу Чарльза Дарвина «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле „Бигль“, изданную в 1941 году.

Рога антилоп были добыты в Кении отцом дарительницы, Дмитрием Петровичем Горюновым, находившимся в этой стране с 1967 по 1972 годы в качестве посла СССР. Крокодил был привезен им с Кубы.

В ближайшее время музей обещает разместить фотографии даров на своем сайте.