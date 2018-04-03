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Дарвиновский музей выразил благодарность дарителю за пополнение коллекции
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Дарвиновский музей выразил благодарность дарителю за пополнение коллекции 

Твоя Газета 26 минут назад
Фото: Твоя Газета
Государственный Дарвиновский музей выразил глубокую благодарность Надежде Дмитриевне Горюновой за пополнение выставочных коллекций интересными и ценными в научном плане экспонатами. Об этом сообщается на официальном сайте музея.
Дарительница передала во владение музею пять пар рогов африканских антилоп на медальонах, чучело крокодила, альбом «Кения» и книгу Чарльза Дарвина «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле „Бигль“, изданную в 1941 году.
Рога антилоп были добыты в Кении отцом дарительницы, Дмитрием Петровичем Горюновым, находившимся в этой стране с 1967 по 1972 годы в качестве посла СССР. Крокодил был привезен им с Кубы.
В ближайшее время музей обещает разместить фотографии даров на своем сайте.
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