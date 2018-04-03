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В пекинском музее «Миллениум» показывают петергофские раритеты дома Романовых
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В пекинском музее «Миллениум» показывают петергофские раритеты дома Романовых 

Интересант 2 часа назад
Сегодня в столице Китайской Народной Республики в художественном музее «Миллениум» открылась выставка «Раритеты дома Романовых. Летняя императорская резиденция в Петергофе», на которой демонстрируется 246 предметов из фондов музея-заповедника, расположенного в Санкт-Петербурге.
Жители и гости Пекина впервые могут увидеть уникальные образцы русского и западноевропейского искусства трех веков, среди которых произведения живописи, изделия из фарфора, шпалеры, личные вещи нескольких российских императоров, в том числе демонстрируются шкиперская куртка и модель парусного судна, выполненная Петром I.
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