В пекинском музее «Миллениум» показывают петергофские раритеты дома Романовых

Сегодня в столице Китайской Народной Республики в художественном музее «Миллениум» открылась выставка «Раритеты дома Романовых. Летняя императорская резиденция в Петергофе», на которой демонстрируется 246 предметов из фондов музея-заповедника, расположенного в Санкт-Петербурге.

Жители и гости Пекина впервые могут увидеть уникальные образцы русского и западноевропейского искусства трех веков, среди которых произведения живописи, изделия из фарфора, шпалеры, личные вещи нескольких российских императоров, в том числе демонстрируются шкиперская куртка и модель парусного судна, выполненная Петром I.