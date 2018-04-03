«Ростелеком» приглашает сделать «отQRрытие»

«Ростелеком» поддержал цифровую интерактивную выставку достижений российской космонавтики «отQRытие», которая открывается 4 апреля во Владимирском планетарии. Оператор выступил IT–партнером мероприятия и предоставил высокоскоростной доступ в интернет, а также Wi-Fi на всей территории выставочного пространства со скоростью до 50 Мбит/с. С помощью беспроводного доступа в интернет гости и участники выставки могут сканировать и считывать уникальные QR–коды, а также выкладывать фото и видео с мероприятия в он-лайн режиме. На выставке в виде QR–кодов представлены достижения в сфере российской космонавтики. Для того чтобы ознакомиться с представленными работами, необходимо воспользоваться мобильным телефоном, планшетом или иным устройством, имеющим программное обеспечение, с помощью которого можно считывать QR — коды, и доступ в сеть Интернет. Кроме того, посетители могут принять участие в интеллектуальном квесте. Для его прохождения, необходимо угадать зашифрованное слово на космических изображениях. При правильном ответе посетитель получает ссылку на эксклюзивную картинку с космическим фоном для своего устройства.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях: «Мы рады выступить телеком-партнером новой образовательной площадки во Владимире. „отQRытие“ — единственная цифровая и интерактивная выставка во Владимирской области. Это мероприятие нового формата: инновационное, позволяющее привлечь и заинтересовать космической тематикой молодое поколение — детей, школьников, студентов. На выставке каждый желающий может опробовать умные технологии и стать обладателем памятного сувенира от „Ростелекома“.