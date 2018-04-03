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Освободитель и реформатор: открывается выставка, посвященная Александру II
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Освободитель и реформатор: открывается выставка, посвященная Александру II 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Историческом музее готовятся к открытию выставки, посвященной Александру II. Этот масштабный проект приурочен к 200-летию со дня рождения императора, который вошел в историю как выдающийся реформатор и царь-освободитель, отменивший крепостное право. Экспозиция расскажет не только о ключевых событиях той эпохи, но и о жизни монарха, его семье и трагической гибели.
Александр II — единственный после Петра Великого российский император, который родился в Москве. Его наследие в старой столице — храм Христа Спасителя и Государственный исторический музей, в котором и открывается первая выставка, посвященная 200-летию со дня рождения государя-освободителя.
"Мы хотели рассказать не только об императоре, мы хотели рассказать о человеке и проследить его жизненный путь, как шло его становление, ведь он взял бразды правления в сложнейшее время", — рассказывает Алексей Левыкин, директор Государственного исторического музея.
Экспонаты из фондов Исторического музея расскажут о русско-турецких войнах, освобождении Болгарии, отмене крепостного права и других реформах Александра II. Детские мундиры цесаревича Александра Николаевича привезли в Москву из Царского Села. Мундиры, в которых Александр II пережил два покушения, из собрания Эрмитажа. Проект Конституции, который был при царе в момент смертельного ранения в марте 1881 года — из Государственного архива.
"Это замечательное перо, которым государь-император Александр II подписал журнал общего собрания государственного совета. Именно этим замечательным предметом была практически поставлена точка в истории крепостничества в России", — показывает Андрей Яновский, заместитель директора Исторического музея по научной работе.
Выставка, посвященная 200-летию Александра II, откроется для посетителей утром 4 апреля. Ощутить атмосферу жизни одного из величайших правителей России в Историческом музее можно будет до 15 октября.
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