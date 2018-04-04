Елена Гагарина: музей — не место для селфи

Музеи Московского Кремля откроют 17 апреля выставку, посвященную китайскому средневековому искусству. Впервые в России можно будет увидеть уникальные экспонаты Шанхайского национального музея. О том, в какие месяцы лучше посещать Музеи Кремля и почему не стоит делать селфи на фоне произведений искусства, ТАСС рассказала генеральный директор музея Елена Гагарина

— Чем планируете удивить посетителей выставки «Династия Мин: сияние учености», которая откроется 17 апреля?

— Выставок, посвященных китайскому средневековому искусству, тем более столь значимому и интересному периоду, как время правления династии Мин (1368–1644), в нашей стране не делалось никогда. Вещи такого уровня очень редко покидают китайские музеи. А поскольку у нас очень хорошие давние дружеские отношения с музеем Шанхая, мы решили сделать обменный проект и показать самые главные, самые интересные произведения периода Мин.

И я должна сказать, что коллеги из Шанхайского музея предоставили для этой выставки очень редкие экспонаты высочайшего качества, которыми музей может гордиться по праву. Династия Мин — это примерно с середины XIV по середину XVII века. Три столетия, когда шло активное взаимодействие между Россией и Востоком с одной стороны и Западом — с другой, когда складывался совершенно неповторимый русский стиль, который впитывал в себя различные культуры. Поэтому мне кажется, что нашим посетителям здесь будет очень интересно и они получат большое удовольствие от выставки.

— О каких редчайших экспонатах идет речь?

— Мы привезем очень интересную живопись и вышивку, которая имитирует рисунок тушью. Подобных вещей сохранилось совсем немного.

Также будет очень редкий фарфор удивительной красоты: необыкновенные китайские глазури белого цвета с различными оттенками, и каждый оттенок имеет свое название.

Мы покажем редкие бронзы: все формы этих сосудов имеют определенную символику, которая идет из древнейших времен. На мой взгляд, один из самых интересных и привлекательных экспонатов — это керамическая церемониальная процессия, которая происходит из одного из захоронений монархов династии Мин. Процессия насчитывает 66 фигур: друг за другом почетным эскортом следуют военные, секретари, музыканты, прислуга. Все они одеты согласно своему рангу, последние несут паланкин со своим господином, замыкает процессию группа с музыкальными инструментами и мебелью.

Могу сказать, что я такого рода вещей не видела нигде. Только один раз мне попадалась очень скромная процессия более раннего периода, но она была сделана из дерева и довольно плохо сохранилась. А вот подобные почетные эскорты и в китайских музеях не встречаются.

Вокруг этого интересного экспоната мы и постараемся построить всю историю о том, почему в период Мин вдруг возникла такая тяга к учености и к тому, чтобы изучать искусство и литературу предшествующих периодов, почему ученые стали столь важными фигурами, какие новые открытия были сделаны на протяжении этого периода. Это история, которая заставит не только размышлять о происшедшем, но и наслаждаться созерцанием чудесных памятников.

— Культуру эпохи династии Мин называют «культура интеллектуалов». В чем ее особенность?

— Это конфуцианская система, при которой, чтобы получить определенную должность, изучается литература, постигается искусство.

Быть образованным человеком в период династии Мин может не только чиновник, но и любой человек, обладающий интеллектом и жаждой знаний. Эта система, существовавшая только в Китае, в период, когда правили монголы династии Юань, была забыта.

Восстановление началось с воцарения в 1368 году первого императора династии Мин — Чжу Юаньчжана. Это был простой крестьянин, который возглавил борьбу против завоевателей и впоследствии стал императором. Такое обращение к прошлому имело свои корни, связанные и с национальной политикой, и с национальной культурой, и с национальным прошлым. Поэтому ученые в этот период «поднимаются на щит», художники, поэты и писатели начинают следовать тому, что было принято в предшествующее время.

В это время складывается и представление о том, как и в какой обстановке художник должен творить. Какой кабинет у него должен быть, какая обстановка для того, чтобы он мог вдохновляться. Это и мебель определенного рода, и музыкальные инструменты, и тушь, и фарфор, и изделия из нефрита — все то, что должно настраивать художника на определенный лад. Все эти вещи тоже будут на выставке.

— Как долго будете показывать эту коллекцию?

— Выставка будет довольно долгой, до конца июля. Но можно будет не только прийти на экспозицию, но и поучаствовать в наших лекционных и специальных программах — и для детей, и для взрослых. На лекциях мы познакомим слушателей с миром китайского ученого, который одновременно был и поэтом, и художником, и политиком. На культурно-образовательных программах расскажем о китайской живописи и каллиграфии, дадим возможность попробовать себя в роли китайского художника.

А детей ждет встреча с театром теней. И, как всегда, мы подготовили встречи со специалистами по искусству и истории Китая эпохи Мин. Лекции по фарфору прочтет куратор выставки. Почти все билеты на них уже раскуплены, но мы сделаем еще дополнительные.

— Какие еще крупные выставочные проекты в этом году реализует музей?

— В начале сентября откроется выставка, где будет представлена историческая коллекция украшений знаменитого ювелирного дома — «Bvlgari. Очарование женственности». Она в некоторой степени связана с феминизмом, потому что большинство произведений относятся к периоду после Второй мировой войны и связаны с великими итальянскими и американскими актрисами, которые стали заказывать и покупать эти произведения для себя. Вкус этих клиенток, конечно, очень повлиял на стиль Bvlgari, он является принципиальным для периода начиная с 50-х годов прошлого века и заканчивая 90-ми. Думаю, выставка будет не только праздничной и яркой, но и информативной.

— В интервью ранее вы говорили, что есть беспокойство в связи с нагрузкой на музейные площади, которая год от года растет.

— Два с половиной миллиона было в Музеях Кремля в 2016 году, в 2017-м — более чем 2,7 миллиона человек, и, конечно, это очень серьезная нагрузка. Общая площадь музея вместе со всеми лестницами, чердаками и подвалами — 10 тысяч квадратных метров. И принять такое количество людей очень трудно.

— Что делать — повысить цены или квотировать число билетов?

— Цены — это не панацея. Мы понимаем, что нам нужно как можно быстрее вводить в строй новое здание, которое находится на Красной площади: сейчас очень активно работаем над этим. Я знаю, что Кремль многие ругают, якобы попасть туда невозможно, но это не так, все зависит от туристического сезона. Вот сейчас как раз такой период, когда совершенно спокойно можно купить билеты и прийти. Понятное дело, что гулять по территории, где дует ветер и идет снег или дождь, не очень приятно, но в высокий туристический сезон, как и во всех крупных музеях мира, будут проблемы с билетами. К сожалению, это реальность, которую мы не можем никак изменить.

— Что порекомендуете желающим попасть к вам?

— В Оружейной палате тепло и комфортно в любое время года, в соборах — тоже, а билеты и экскурсии сейчас совершенно спокойно можно купить. Поэтому москвичам, которые любят спокойно ходить по музеям, лучше выбирать для посещения период, когда нет высокого сезона, — это конец октября — начало апреля, исключая период школьных каникул.

— В одном из интервью ТАСС директор Эрмитажа Михаил Пиотровский говорил, что главная аудитория Эрмитажа — это не туристы, не гости из Китая, которых там достаточно много, как и в Музеях Московского Кремля, а российские школьники и студенты. А для Музеев Кремля это кто?

— Абсолютно все. У нас и молодежь, и студенты, и школьники, и дети с родителями, с бабушками, и, конечно, иностранные туристы. Много европейцев, много детей из регионов. Кстати сказать, студенты очень хорошо приходят в музей, когда они сдали сессию в феврале, посещают и лекции, и занятия, и Оружейную палату, и выставки.

Но иностранные туристы в последнее время — это не только китайцы. На самом деле китайских туристов, по статистике, приезжает сюда меньше, чем наших граждан приезжает в Китай: это данные туроператоров. Из Китая в прошлом году к нам приехали 1,8 миллиона человек, а наших туристов туда отправилось 2,2 миллиона. Но китайские гости составляют такую совершенно особую категорию граждан, с которыми нужно работать на определенных условиях.

— Я наблюдала в том же Эрмитаже, как туристы из Китая бегом бегут мимо картин, все фотографируют на телефон, не читают подписи, не слушают аудиогиды или своего экскурсовода.

— Это не только китайские туристы, многие бегут бегом. Российские точно так же.

Я совершенно не понимаю и не приветствую, когда ходят в музей, чтобы «щелкать» экспонаты и еще себя успевать на их фоне. Это мешает окружающим, которые пришли посмотреть, чтобы подумать, насладиться чем-то. Зачем тогда ходить в музеи? Есть более эффектные места, где с лучшим освещением можно сделать селфи.

Музей — это такое место, где можно попасть в другой мир, другую эпоху. В другую реальность, поскольку есть и современное искусство, и актуальное, и просто красивая архитектура музеев. И ты должен выходить из них обновленным и очищенным. А когда делаешь все время селфи и думаешь, каким интеллектуалом предстанешь перед своими друзьями на фото, то, наверное, это не та цель, ради которой нужно ходить в музей.

Я бы сказала, что туристический бум — это, безусловно, прекрасно для коммерции, но не так хорошо для туристов. Я, например, люблю ходить в музеи не в сезон. В высокий сезон, кроме усталости, из таких посещений ничего не выносишь.

— Если говорить о концепции развития музейного комплекса, который будет возведен на Красной площади, что сейчас самое сложное и трудоемкое?

— Там все трудоемкое. Представляете себе огромное здание площадью 80 тысяч квадратных метров? Там сложные инженерные системы. Еще не началось строительство центрального здания, где будет располагаться зона для приема посетителей и частично основная экспозиция. Мы сейчас в основном занимаемся дизайном того, что представим нашим зрителям. Когда все это будет завершено, проведем презентацию, но уже сейчас понятно, что в процессе насыщения экспозиции предметами кое-что может измениться. Когда вещи встают рядом, они освещаются определенным образом, и становится очевидно, что следует что-то поменять.

Но принципиальное расположение витрин, цвет стен, освещение, то, какие экспонаты где будут располагаться и какие истории они будут таким образом демонстрировать, — это мы уже продумали. К середине лета концепцию завершим.

— В Музеях Кремля хранится потрясающая византийская коллекция. Будет ли возможность ее увидеть?

— Вот как раз там мы ее и покажем. Макет Византийского зала уже готов, и нам он очень нравится. Это как раз то пространство, с которого будет начинаться новая экспозиция музея на Красной площади. Концепция готова, вещи отреставрированы, каталог написан.

— Со сроками все остается в силе? Когда ожидаете первых посетителей нового комплекса?

— В конце 2020 года мы здание получим. Потом мы начнем там все устраивать. Я думаю, у нас 2021 год на это уйдет. Реально — к концу 2021 года.

— Есть ли подвижки в переговорах о возобновлении музейного обмена с США?

— Нет. И я боюсь, что в связи с последними событиями, в особенности в связи с обострением дипломатических отношений, все эти радужные представления о том, что его можно будет возобновить, в ближайшее время не сбудутся.

— Не могу не спросить про отношения с Великобританией и Британский совет. Вам лично жаль, что эта организация прекратила деятельность на территории России?

— Мне вообще жаль, что так события развиваются. Это ненормально, но всем понятно, что то, что делаем мы, — это ответ на провокации, объектом которых наша страна оказалась. И то, что есть не только политические, но и экономические причины, — это тоже всем нам понятно.

И я не знаю, как теперь будет налаживаться взаимодействие и с Америкой, и с Великобританией, и с Европой. Одно дело — это наши личные отношения с разными музеями, которые, к счастью, как были хорошими, так и остаются, но другое дело — эта истерия, которая сейчас нагнетается. Это все очень печально, и мы, конечно, очень обеспокоены.