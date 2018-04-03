Россиянин открыл «Музей селфи» в пригороде Лос-Анджелеса

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. / ТАСС /. Бывший резидент Comedy club Таир Мамедов и игровой дизайнер Томми Хонтон открыли выставку «Музей селфи» в городе Глендейл (пригород Лос-Анджелеса, штат Калифорния). Об этом сообщила телекомпания ABC.

Посетители экспозиции, говорится репортаже, «смогут познакомиться с происхождением селфи или автопортрета, уходящего своими корнями вглубь истории на 40 тыс. лет, а также проследить за развитием этого феномена через призму искусства, истории, технологий и культуры». На ней представлено множество интерактивных инсталляций и более 15 уникальных экспонатов, в том числе палка для селфи длиной 27,58 метра, которая протянулась через все помещение.

"Нравятся вам селфи или нет, но после [этой выставки] вы не сможете относится к этому явлению как прежде", — отмечает телеканал.

Экспозиция открылась в прошлое воскресенье и продлится всего два месяца — до конца мая. Дальнейшие планы организаторов пока неизвестны.