Дворкович: аэропорт Кольцово в Екатеринбурге планируется расширить в ближайшие 10 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. / ТАСС /. Расширение международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге понадобится уже в ближайшие 10 лет. В том случае, если Екатеринбург выиграет право проведения Всемирной универсальной выставки «Экспо-2025», расширение возможно уже в 2024 году, сообщил во вторник журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.

"По всем расчетам, которые есть в Минтрансе , в регионе, я смотрел эти расчеты, в любом случае, независимо от проведения или не проведения «Экспо», расширение аэропорта понадобится примерно через 10 лет. Если будет «Экспо», это можно будет сделать просто на четыре года раньше, примерно в 2024 году. Так что сама по себе [выставка] «Экспо» не является причиной этих инвестиций, это просто приближение инвестиций во времени", — сказал Дворкович.

По его словам, об инвестиция в проект говорить пока преждевременно, так как сейчас еще нет даже предпроектной документации. «Как обычно, инвестор берет на себя терминалы, а правительство берет на себя инфраструктуру, то есть, увеличение мощностей рулежных дорожек, при необходимости — полосы», — подчеркнул Дворкович.

Международный аэропорт Кольцово — один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок, входит в холдинг «Аэропорты регионов». Пассажирам аэропорта доступно более 120 направлений порядка 50 российских и международных авиакомпаний.

Российская заявка

Ранее Дворкович сообщал, что на протяжении ближайшего года предстоит провести масштабную заявочную кампанию России, завершением которой станет тайное голосование стран— членов Международного бюро выставок (МБВ) на 164-й генеральной ассамблее организации в Париже в ноябре 2018 года, в результате которого будет объявлен победитель. Дворкович добавил, что в МБВ входят 170 стран, и задача России — за оставшийся год завоевать максимально возможное количество голосов.

Всемирную универсальную выставку «Экспо-2025» планируют провести в период с 2 мая по 2 ноября. В случае победы заявки Екатеринбурга, в России выставка пройдет впервые. Тема российской конкурсной заявки — «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений». Вместе с Екатеринбургом на право проведения выставки претендуют Баку и Осака.