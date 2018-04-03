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Художественный музей в Северной Осетии создал виртуальный экскурсионный тур
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Художественный музей в Северной Осетии создал виртуальный экскурсионный тур 

ТАСС 2 часа назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 3 апреля. /ТАСС/. Виртуальный тур по залам и экспозициям создан в художественном музее имени М. Туганова в Северной Осетии. Об этом на заседании правительства во вторник сообщил министр культуры Северной Осетии Руслан Мильдзихов.
"Виртуальный тур позволяет знакомство с экспозициями музея и самими залами", — сказал он. Ссылка для виртуальной экскурсии представлена на сайте музея.
Двухэтажный особняк, который занимает музей, был построен во Владикавказе в 1903 году в стиле модерн по проекту архитектора Ивана Васильевича Рябикина. Само здание является уникальным для Владикавказа памятником архитектуры, а с 1995 года — объектом исторического и культурного наследия федерального значения. Его интерьеры — единственные в городе, сохранившие почти без изменений планировку, росписи, лепнину.
Основу собрания музея составили произведения, полученные в 1939-1940 гг. из фондов Русского музея, Третьяковской галереи, Эрмитажа. В первые послевоенные годы для музея почти полностью была приобретена коллекция художника-реставратора В. В. Сафонова, состоявшая из русской живописи и графики XIX — начала XX вв.
В 1981 году фонды пополнились картинами и рисунками русских художников XIX в., переданными в дар московским коллекционером Григорием Моисеевичем Голковским (1928-2004).
В собрании музея наиболее полно представлены отделы «Русское искусство ХVIII — начала ХХ века», «Советское искусство», «Осетинское изобразительное искусство».
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