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В Биологическом музее будут продавать морских свинок
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В Биологическом музее будут продавать морских свинок 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
7 апреля с 10.00 до 18.00 в Биологическом музее им. К. А. Тимирязева пройдет необычная выставка. Содружество заводчиков морских свинок совместно с музеем организует выставку-продажу этих животных. Организаторы анонсируют квест «Форт Свинъярд», международный конкурс красоты, а также показ свиномод. Также пройдет конкурс свинок-близнецов и конкурс на самое объемное брюшко.
По итогам выставки жюри выберет самую увесистую, а также самую стройную самую длинную, самую компактную морскую свинку. Приходить на мероприятие лучше с детьми. Посмотреть выставку можно по входному билету в музей. На выставке планируется продажа морских свинок.
И если родители поддадутся уговорам и не устоят, в доме будет весело. Например, вот так:
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