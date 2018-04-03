В филиале «Перерва» ТЦСО «Марьино» сыграли в арт-лото

Необычная творческая игра арт-лото состоялась в филиале «Перерва» территориального центра социального обслуживания «Марьино».

— В рамках проекта «Активное долголетие» волонтер Светлана Бритвина провела интересную развивающую игру арт-лото «Шедевры Государственной Третьяковской галереи», — пояснили в ТЦСО.

По правилам игры необходимо было запомнить карточки с изображением картин великих художников, находящихся на одной половине стола, а затем отгадать их на второй половине. Эта игра развивает память, мышление и помогает приобщиться к шедеврам изобразительного искусства. (то)