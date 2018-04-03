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В филиале «Перерва» ТЦСО «Марьино» сыграли в арт-лото
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В филиале «Перерва» ТЦСО «Марьино» сыграли в арт-лото 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Управа района Марьино
Необычная творческая игра арт-лото состоялась в филиале «Перерва» территориального центра социального обслуживания «Марьино».
— В рамках проекта «Активное долголетие» волонтер Светлана Бритвина провела интересную развивающую игру арт-лото «Шедевры Государственной Третьяковской галереи», — пояснили в ТЦСО.
По правилам игры необходимо было запомнить карточки с изображением картин великих художников, находящихся на одной половине стола, а затем отгадать их на второй половине. Эта игра развивает память, мышление и помогает приобщиться к шедеврам изобразительного искусства. (то)
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