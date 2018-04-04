Ещё
Москвичей приглашают послушать лекцию о готической архитектуре Скандинавии в музей Алексея Щусева
Далее:
Читайте также:
Ещё

Москвичей приглашают послушать лекцию о готической архитектуре Скандинавии в музей Алексея Щусева 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В Государственном музее архитектуры имени Алексея Щусева состоится 10 апреля лекция «Памятник несостоявшейся норвежской готики».
На примере собора в Тронхейме гостям расскажут о том, что этот стиль используют конструктивно, а не только декоративно.
— У многих людей с готикой ассоциируются знаменитый Собор Парижской Богоматери и другие монументальные религиозные строения Франции. Посетители узнают о скандинавском варианте этого архитектурного направления, — рассказала Ксения Смирнова, заведующая отделом популяризации архитектуры учреждения.
Лектором выступит Ксения Кокорина, старший научный сотрудник Музея архитектуры, специалист по архитектуре Скандинавии.
Вход платный.
Мероприятие пройдет по адресу: улица Воздвиженка, дом 5/25. Начало в 19:00.
Управа района Арбат города Москвы: последние новости
Обсуждение особенностей реставрации документов пройдет в Российской государственной библиотеке Концерт молодых музыкантов состоится в музее имени Александра Скрябина Юбилей Сергея Рахманинова отпразднуют концертом в музее имени Александра Скрябина
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате3
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
15 лучших фильмов месяца
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение