Москвичей приглашают послушать лекцию о готической архитектуре Скандинавии в музей Алексея Щусева

В Государственном музее архитектуры имени Алексея Щусева состоится 10 апреля лекция «Памятник несостоявшейся норвежской готики».

На примере собора в Тронхейме гостям расскажут о том, что этот стиль используют конструктивно, а не только декоративно.

— У многих людей с готикой ассоциируются знаменитый Собор Парижской Богоматери и другие монументальные религиозные строения Франции. Посетители узнают о скандинавском варианте этого архитектурного направления, — рассказала Ксения Смирнова , заведующая отделом популяризации архитектуры учреждения.

Лектором выступит Ксения Кокорина , старший научный сотрудник Музея архитектуры, специалист по архитектуре Скандинавии.

Вход платный.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Воздвиженка, дом 5/25. Начало в 19:00.