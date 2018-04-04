Москвичей приглашают послушать лекцию о готической архитектуре Скандинавии в музей Алексея Щусева 

В Государственном музее архитектуры имени Алексея Щусева состоится 10 апреля лекция «Памятник несостоявшейся норвежской готики».
На примере собора в Тронхейме гостям расскажут о том, что этот стиль используют конструктивно, а не только декоративно.
— У многих людей с готикой ассоциируются знаменитый Собор Парижской Богоматери и другие монументальные религиозные строения Франции. Посетители узнают о скандинавском варианте этого архитектурного направления, — рассказала Ксения Смирнова, заведующая отделом популяризации архитектуры учреждения.
Лектором выступит Ксения Кокорина, старший научный сотрудник Музея архитектуры, специалист по архитектуре Скандинавии.
Вход платный.
Мероприятие пройдет по адресу: улица Воздвиженка, дом 5/25. Начало в 19:00.