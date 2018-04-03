Танцоры из Хорошевки стали первыми на международном фестивале-конкурсе «Весь мир как искусство»

Жюри подвело итоги международного конкурса-фестиваля «Весь мир как искусство». В категории «Танцевальное искусство» ученицы школы № 141 Маргарита Мамедова (6 «В» класса) и Ангелина Загорская (4 «А» класса») в составе танцевального коллектива заняли первое место.

— Поздравляем нашим учениц с блестящим результатом и желаем новых побед и свершений, — отметил представитель администрации школы.

Конкурсные выступления были организованы по определенному графику и проходили по возрастным категориям от младших к старшим. В коллективах с участниками из разных возрастных групп принадлежность к возрастной группе определялась возрастом большинства участников. (то)