Москвичей приглашают на лекцию о современном искусстве Армении

Бесплатная лекция « О сцене современного искусства Армении. Институции и независимые инициативы» пройдет 4 апреля здании музея «Гараж».

— Первые выставки современного искусства в Армении состоялись в 1980–е, во время перестройки, — проинформировали на сайте учреждения.

Организаторы отметили, что именно в эти годы в стране появилась возможность получать информацию о деятельности популярных художников Америки и Европы.

Перед собравшимися выступит Ева Хачатрян, независимый куратор и вице-президент Армянского филиала Международной ассоциации арт-критиков.

Начало лекции запланировано на 19:30. Организаторы просят зарегистрироваться до начала мероприятия на сайте учреждения.