Москвичей приглашают на лекцию о современном искусстве Армении 

Бесплатная лекция « О сцене современного искусства Армении. Институции и независимые инициативы» пройдет 4 апреля здании музея «Гараж».
— Первые выставки современного искусства в Армении состоялись в 1980–е, во время перестройки, — проинформировали на сайте учреждения.
Организаторы отметили, что именно в эти годы в стране появилась возможность получать информацию о деятельности популярных художников Америки и Европы.
Перед собравшимися выступит Ева Хачатрян, независимый куратор и вице-президент Армянского филиала Международной ассоциации арт-критиков.
Начало лекции запланировано на 19:30. Организаторы просят зарегистрироваться до начала мероприятия на сайте учреждения.