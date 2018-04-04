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Москвичей приглашают на лекцию о современном искусстве Армении
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Москвичей приглашают на лекцию о современном искусстве Армении 

Управа района Якиманка 48 минут назад
Фото: Управа района Якиманка
Бесплатная лекция « О сцене современного искусства Армении. Институции и независимые инициативы» пройдет 4 апреля здании музея «Гараж».
— Первые выставки современного искусства в Армении состоялись в 1980–е, во время перестройки, — проинформировали на сайте учреждения.
Организаторы отметили, что именно в эти годы в стране появилась возможность получать информацию о деятельности популярных художников Америки и Европы.
Перед собравшимися выступит Ева Хачатрян, независимый куратор и вице-президент Армянского филиала Международной ассоциации арт-критиков.
Начало лекции запланировано на 19:30. Организаторы просят зарегистрироваться до начала мероприятия на сайте учреждения.
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