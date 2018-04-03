В Твери пройдет выставка о Лермонтове 

«Наибольший интерес для поклонников Лермонтова представляют картины М. А. Зичи, который одним из первых среди художников XIX века создал наиболее удачные иллюстрации к произведениям любимого писателя и поэта, — цитирует Комсомольская правда сотрудников „Дома поэзии Андрея Дементьева“. Экспонаты для выставки предоставил музей-заповедник „Тарханы“. Посетители смогут увидеть иллюстрации к произведениям классика полуторавековой давности. На выставке представлены работы Репина, Пастернака, Шишкина и Врубеля. Посетить экспозиции можно до 27 апреля.