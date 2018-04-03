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В «Ковчеге» на Немчинова откроется экспозиция «Транссибирская магистраль»
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В «Ковчеге» на Немчинова откроется экспозиция «Транссибирская магистраль» 

Управа района Тимирязевский города Москвы 59 минут назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Во вторник, 10 апреля, в Государственном выставочном зале «Ковчег» представят экспозицию «Транссибирская магистраль». Выставка продолжает проект «Прибытие поезда».
— Зрителю будет предложено совершить путешествие по Транссибирской магистрали. Он прикоснется к истории создания Сибирского пути. Ощутить литературный образ железной дороги можно будет через аудио— и видеоинсталляции, — поделился один из организаторов.
Официальное открытие выставки состоится в 19.00.
Напомним, что ГВЗ «Ковчег» расположен по адресу ул. Немчинова, д. 12. (мю)
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