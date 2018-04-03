В «Ковчеге» на Немчинова откроется экспозиция «Транссибирская магистраль»

Во вторник, 10 апреля, в Государственном выставочном зале «Ковчег» представят экспозицию «Транссибирская магистраль». Выставка продолжает проект «Прибытие поезда».

— Зрителю будет предложено совершить путешествие по Транссибирской магистрали. Он прикоснется к истории создания Сибирского пути. Ощутить литературный образ железной дороги можно будет через аудио— и видеоинсталляции, — поделился один из организаторов.

Официальное открытие выставки состоится в 19.00.

Напомним, что ГВЗ «Ковчег» расположен по адресу ул. Немчинова, д. 12. (мю)