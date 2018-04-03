В Храме Иверской иконы Божьей матери открылась историческая выставка

25 марта в храме была открыта историческая выставка-лекторий «Земский Собор 1613 года», подготовленная обществом духовного и исторического просвещения при храме.

В день открытия были зачитаны доклады на темы: «Смута на Руси 16-17 в.в.» (духовные и политические причины, преодоление смуты); «Великий Московский Земский и Церковный Поместный Собор 1613г.» (духовное и государственное значение Собора); «Правление царя Михаила Романова» (преодоление последствий смуты, симфония светской и церковной властей).

Была составлена экспозиция картин, портретов, с элементами тематического декора, которые помогли гостям выставки погрузиться в атмосферу 17 века. Также собравшиеся прочитали стихи об исторических событиях 1613 года, о времени смуты на Руси.