Выставка «Парк янтарного периода» открылось в Москве

Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства открыта выставка «Парк янтарного периода». Учиться обрабатывать легендарный камень отправился корреспондент «Вечерки».

Процесс обработки начинается с ошкуривания.

— Это помогает понять, что из этого кусочка можно сделать, — объясняет мастер по обработке янтаря Михаил Авиденков.

В специальный аппарат, похожий на бочку, кладем янтарь, добавляем воду, моющие средства и специальное вещество — абразив. Прибор включается.

С окаменевшей смолы сходит так называемая «шкурка». Далее отшлифовываем острые углы, после чего начинается кропотливая работа резчика-ювелира.

Напоследок мастер поделился с «Вечеркой» секретом, как отличить настоящий янтарь от подделки.

— Самый лучший способ — посмотреть украшение под ультрафиолетом, — рассказывает Авиденков. — Подлинный янтарь будет светиться, а подделка — нет. Или просто опустите изделие в соленую воду. Благодаря своим свойствам настоящий янтарь ко дну не пойдет.

СПРАВКА

Янтарь — это окаменевшая ископаемая смола, затвердевшая живица древнейших хвойных деревьев. Используется в основном для изготовления ювелирных, галантерейных изделий и бижутерии.