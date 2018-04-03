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Выставка «Парк янтарного периода» открылось в Москве
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Выставка «Парк янтарного периода» открылось в Москве 

Вечерняя Москва 40 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства открыта выставка «Парк янтарного периода». Учиться обрабатывать легендарный камень отправился корреспондент «Вечерки».
Процесс обработки начинается с ошкуривания.
— Это помогает понять, что из этого кусочка можно сделать, — объясняет мастер по обработке янтаря Михаил Авиденков.
В специальный аппарат, похожий на бочку, кладем янтарь, добавляем воду, моющие средства и специальное вещество — абразив. Прибор включается.
С окаменевшей смолы сходит так называемая «шкурка». Далее отшлифовываем острые углы, после чего начинается кропотливая работа резчика-ювелира.
Напоследок мастер поделился с «Вечеркой» секретом, как отличить настоящий янтарь от подделки.
— Самый лучший способ — посмотреть украшение под ультрафиолетом, — рассказывает Авиденков. — Подлинный янтарь будет светиться, а подделка — нет. Или просто опустите изделие в соленую воду. Благодаря своим свойствам настоящий янтарь ко дну не пойдет.
СПРАВКА
Янтарь — это окаменевшая ископаемая смола, затвердевшая живица древнейших хвойных деревьев. Используется в основном для изготовления ювелирных, галантерейных изделий и бижутерии.
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