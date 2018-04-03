Ещё
Красноярцев приглашают на фотовыставку «Сибирская глубинка»
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Гоголь. Вий» и другие: что смотреть в апреле
«Гоголь. Вий» и другие: что смотреть в апреле

Красноярцев приглашают на фотовыставку «Сибирская глубинка» 

АиФ Красноярск 35 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Жителей и гостей Красноярска приглашают на бесплатную фотовыставку «Сибирская глубинка».
Здесь представлены работа известного фотографа Сергея Гивиряка, который стал победителем фотоконкурса «Мой край! Мой взгляд!». 2 апреля в выставочном пространстве «Воскресенка» состоялось открытие экспозиции, которая представлена двумя жанрами: сельский пейзаж и портреты.
«Кстати, о портретах! Именно за портрет деревенского мальчишки с ломотью хлеба жюри фотоконкурса присудило главную награду автору. Зрители выставки увидят эту работу в цвете, однако на конкурс автор отправлял её в черно-белом варианте», — отмечают организаторы.
АиФ Красноярск: последние новости
Красноярская «Территория» представит современное искусство «Назад в будущее»: выставка, на которой можно попробовать себя в будущем «Николаевка выбрала меня». Красноярка создала музей об исчезающей слободе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки11
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате
Видео
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение