Красноярцев приглашают на фотовыставку «Сибирская глубинка»

Жителей и гостей Красноярска приглашают на бесплатную фотовыставку «Сибирская глубинка».

Здесь представлены работа известного фотографа Сергея Гивиряка, который стал победителем фотоконкурса «Мой край! Мой взгляд!». 2 апреля в выставочном пространстве «Воскресенка» состоялось открытие экспозиции, которая представлена двумя жанрами: сельский пейзаж и портреты.

«Кстати, о портретах! Именно за портрет деревенского мальчишки с ломотью хлеба жюри фотоконкурса присудило главную награду автору. Зрители выставки увидят эту работу в цвете, однако на конкурс автор отправлял её в черно-белом варианте», — отмечают организаторы.