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Подопечные центра соцобслуживания Савеловского посетили Музей русской иконы
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Подопечные центра соцобслуживания Савеловского посетили Музей русской иконы 

Управа района Савеловский города Москвы 30 минут назад
Посетители отделения дневного пребывания филиала «Савеловский» центра соцобслуживания «Беговой» побывали с экскурсией в Музее русской иконы, расположенном на Гончарной улице. Об этом сообщили в администрации филиала.
— Опытный экскурсовод в доступной форме рассказал о процессе написания иконы. Гости музея узнали, для чего иконописцы используют прориси, зачем необходимо смешивать яичный желток с цветным пигментом, какие существуют краски, — поделился сотрудник администрации.
Адрес филиала «Савеловский» ТЦСО «Беговой»: ул. 1-я Хуторская, д. 5а. (мю)
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