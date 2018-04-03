Подопечные центра соцобслуживания Савеловского посетили Музей русской иконы

Посетители отделения дневного пребывания филиала «Савеловский» центра соцобслуживания «Беговой» побывали с экскурсией в Музее русской иконы, расположенном на Гончарной улице. Об этом сообщили в администрации филиала.

— Опытный экскурсовод в доступной форме рассказал о процессе написания иконы. Гости музея узнали, для чего иконописцы используют прориси, зачем необходимо смешивать яичный желток с цветным пигментом, какие существуют краски, — поделился сотрудник администрации.

Адрес филиала «Савеловский» ТЦСО «Беговой»: ул. 1-я Хуторская, д. 5а. (мю)