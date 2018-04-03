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Инспекция МБВ изучила объекты ЧМ-2018 в Екатеринбурге и финансовые возможности региона
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Инспекция МБВ изучила объекты ЧМ-2018 в Екатеринбурге и финансовые возможности региона 

ТАСС 23 минуты назад
ЕКАТЕРИНБУРГА, 3 апреля. /ТАСС/. Инспекционная комиссия Международного бюро выставок (МБВ) во вторник изучила в Екатеринбурге объекты, которые будут созданы к чемпионату мира по футболу 2018 года и останутся в наследие городу, и могут быть задействованы во время проведения всемирной универсальной выставки «Экспо-2025», а также интересовались финансовыми возможностями региона. Об этом во вторник сообщил журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
В ноябре 2017 года Россия подала официальную заявку на проведение всемирной выставки «Экспо-2025» в Екатеринбурге. Во вторник и среду, 3 и 4 апреля, члены МБВ проведут инспекцию в Екатеринбурге в рамках одного из конкурсных этапов. Россия ранее уже подавала заявку на проведение «Экспо» в Екатеринбурге в 2020 году, но тогда проиграла Дубаю. На этот раз соперниками Екатеринбурга стали Осака (Япония) и Баку (Азербайджан), все они прежде уже принимали «Экспо».
"Инспекционная комиссия интересовалась транспортной доступностью, финансовыми возможностями (региона). Они внимательно изучали, задавали вопросы, касающиеся подготовки (Екатеринбурга) к ЧМ-2018, какое наследие (объекты) останется (после проведения ЧМ-2018), в том числе будет задействовано для проведения выставки «Экспо-2025» в Екатеринбурге", — сказал Куйвашев.
По словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, по федеральным вопросам инспекционная комиссия интересовалась гарантиями, которые дает правительство РФ, очень подробно обсуждала тему заявки Екатеринбурга на проведение «Экспо-2025», ее основной смысл, в чем ее нюансы, в чем могут быть интересны темы для большого числа стран, для развивающихся стран прежде всего.
"Наша тема связана с инновациями и лучшим качеством жизни. Мы подробно объяснили из чего состоит эта тема. Инновации нужны не сами по себе, а для улучшения, качества жизни людей, окружающей среды, безопасности, образования и многих других элементов повседневной нашей жизни. Коллеги интересовались как выстраивается мастер-план, какие будут павильоны, каким образом мы заинтересуем павильоном посетителей выставки, сколько посетит человек выставку", — сказал в рамках пресс-конференции, приуроченной к визиту международного бюро выставок в Екатеринбург, Дворкович.
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