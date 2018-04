5 главных мероприятий Международного фестиваля комиксов «КомМиссия»

C 4 по 15 апреля в Москве пройдет XVII международный фестиваль рисованных историй «КомМиссия», организуемый Российской государственной библиотекой для молодежи. Рассказываем, на какие мероприятия определенно стоит обратить внимание.

Конференция «Изотекст»: для исследователей и художников У участников будет возможность в спокойной обстановке задать интересующие вопросы и лично пообщаться со знаменитостями в мире комиксов.

4 апреля в 11:30 в Российской государственной библиотеке для молодежи состоится уже Третья российская научная конференция исследователей рисованных историй «Изотекст». В ней примут участие как отечественные эксперты, так и специалисты из Швеции, Бельгии, Италии и Чехии. Они расскажут не только об истории комикса в своих странах, но и покажут его трансформацию и новое обличие — современный комикс.

Среди тем конференции: американский опыт социальной рекламы в комиксах, жанр «ёкай манги» и его основоположник — Мидзуки Сигэру, использование выразительных средств и элементов в создании комиксов, работа с историческими материалами при создании комикса и многое другое.

Андерс Лундгрен (Швеция) расскажет о роли библиотек Швеции в формировании местных читательских сообществ, интеграции издательских программ в контекст библиотечной практики, Томаш Прокупек (Чехия) представит чешское комикс-сообщество как систему культурных институций, Александра Роллан (Бельгия) поделится опытом фандрайзинга и организации международных проектов. А о новых и экспериментальных форматах в использовании комиксов в библиотечной работе расскажут специалисты Библиотеки Охта-LAB (Санкт-Петербург, ЦГПБ им. В. В. Маяковского).

Вечеринка в честь десятилетия Московского комикс-клуба Мероприятие для тех, кто хочет потусоваться с зарубежными гостями, и принять участие в комикс-батле.

Вечером 5 апреля также в Библиотеке для молодежи пройдет юбилейная встреча Московского комикс-клуба, который был создан 10 лет назад. За это время кураторы клуба успели провести огромное количество мероприятий, лекций, встреч с художниками, мастер-классов и выставок.

Соруководитель клуба, переводчик и исследователь европейского комикса Михаил Хачатуров в этот день представит новинки комиксного рынка. Художник Алексей Трошин расскажет о создании своего графического романа «Диптих» (издательство Jellyfish Jam), посвященного Первой мировой войне. Художница Анна Кузина проведет презентацию своей дебютной авторской книги «Зимняя сказка» ("Издательский дом Мещерякова"). По традиции, во время встречи состоится комикс-батл — битва по созданию на месте самой интересной и креативной рисованной истории.

В этот день в РГБМ также откроется выставка «Из запасников комикс-клуба». На ней будут представлены работы известных художников, посетивших клуб в разное время: Жан-Пьера Жибра, Паскаля Рабате, Эмануэля Лепажа, Оливье Таллека, Буле, Андрея Бильжо Леонида Тишкова и многих других.

Образовательный день фестиваля: для всех увлеченных комиксами Гостей ждут разнообразные лекции и мастер-классы, где можно будет сделать собственный комикс и подсмотреть секреты мастерства мэтров.

7 апреля в Музее Москвы с 11:00 целый день будет проходить образовательная программа. Посетителей ждут разнообразные лекции и мастер-классы, где можно будет узнать о нюансах профессии художника и сценариста, попробовать изготовить собственный комикс и подсмотреть секреты мастерства мэтров.

Например, в 14:00 пройдет встреча с американским художником комиксов и мультипликатором Рикки Саймонсом. В соавторстве со своей женой Тавишей он создал известную мангу «Сокровищница» (Shutterbox), сделавшую Саймонса настоящим героем для североамериканского комикс-сообщества. На фестивале Рикки поделится опытом актерской работы в анимации и комиксах, расскажет, как создаются комедийные персонажи.

После встречи состоится дискуссия «Как рисовать исторические комиксы и не облажаться», на которой выступят художники Илпо Коскела (Финляндия), Томаш Прокупек (Чехия), Тигран Аракелян (Армения) и Алексей Иорш (Россия).

Для тех, кто только делает первые шаги в рисованных историях, запланирована презентация новой программы Высшей школы экономики «Стань дипломированным комиксистом!».

Также в Музее Москвы разместят выставочные пространства фестиваля. Большая чешская выставка комиксов «А в это время в другом месте» (Mezitím jinou cestou) будет посвящена 100-летию чешской государственности. Из Швеции приедет классик шведского комикса, работавший с крупнейшими издательствами Европы и США Макс Андерссон , который покажет свои работы в скандинавском стиле. Художник и педагог Илпо Коскела из Финляндии представит выставку «Последняя ведьма Европы», посвященную непростым событиям христианизации северных земель. Город-побратим Москвы Брюссель привез на фестиваль проект «Кроникас» — городские истории, легенды и сказки Брюсселя, созданные лучшими художниками-комиксистами из этих стран. Также в Музее Москвы состоится выставка оригинальных карикатур Вячеслава Сысоева — участника неофициального художественного процесса в СССР и одного из ключевых представителей диссидентской культуры.

Специальная развлекательная программа «Комикс-Андеграунд» Для тех, кому за 18.

В субботу 7 апреля на дизайн-заводе «Флакон» (площадка «Спейс») откроется Международный фестиваль авторских, субкультурных и малотиражных рисованных историй «Комикс-Андеграунд — 2018», являющийся автономной частью фестиваля «КомМиссия–2018». Помимо выставки на площадке будет развернут маркет комиксов и фэнзинов, который проработает 7 и 8 апреля. Также в день открытия «Комикс-Андеграунд» в 17:00 состоится музыкальный концерт инди-групп.

На второй день в дополнение к экспозиции и зин-маркету будут организованы мастер-классы, встречи с участниками фестиваля из разных стран и показы тематических фильмов. Например, Вииви Ринтанен из Финляндии представит независимый проект «КутиКути», также состоится еще одна встреча с Максом Андерссоном.

Основной темой этой площадки будет экспозиция необычных, эпатажных и в чем-то провокационных комиксов, не вписывающихся в коммерческий формат. Все желающие смогут соприкоснуться с мировым пластом культуры DIY: Do it yourself ("Сделай это сам").

Детский день «КомМиссии» И для тех, кому нет 18-ти.

Детский день «КомМиссии» пройдет 8 апреля в Музее Москвы. Звездой дня будет художник Пау из Испании, чьи книги для детей выпускает издательство «Фабрика комиксов». Посетителей ждет первая в России детская Аллея авторов и детское косплей-шоу. А родителей — встречи с издателями детских комиксов, лекции об использовании комиксов в образовании и педагогической работе.

Среди мастер-классов для детей можно выделить мероприятие «Создание своего супер-героя», которое проведет Светлана Филяева, психолог и арт-терапевт, тренинги которой с успехом проходят в стенах РГБМ. Среди презентаций интересна встреча с Михаилом Визелем, переводчиком, обозревателем издательства «Самокат», который представит «Книгу с уклоном» Питера Ньюэлла. А также на этом мероприятии расскажут все интересное о книге с дыркой, о ракетной книге и о самых известных интерактивных изданиях — об Эрике Карле, Эрве Тюлле и Бруно Мунари.