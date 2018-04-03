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В школе на Северном бульваре открылась выставка «Герои произведений Эдуарда Успенского»
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В школе на Северном бульваре открылась выставка «Герои произведений Эдуарда Успенского» 

Управа района Отрадное 2 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
В учебном корпусе № 1 школы № 1411 на Северном бульваре, дом 1А, в минувший понедельник, 2 апреля, открылась выставка «Герои произведений Эдуарда Успенского». Как сообщили в администрации образовательного учреждения, в экспозицию вошли творческие работы учеников начальных классов, а также воспитанников дошкольных отделений № 978 и № 1055.
Эдуард Успенский внес весомый вклад в развитие детской отечественной литературы. Его сказки можно найти в каждом доме, они учат детей дружбе и заботе о животных. Крокодил Гена и Чебурашка, Дядя Федор, Матроскин и Шарик, почтальон Печкин — вряд ли найдется ребенок, который не знает этих персонажей. Наша выставка посвящена 80-летию со дня рождения писателя, — рассказали в администрации школы.
Там отметили, что самым популярным героем у юных художников оказался Чебурашка. (вт)
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