Выставка Святослава Николаевича Рериха «Индия. Моя страна прекрасна» 

Святослав Николаевич Рерих — продолжатель семейной традиции. Первые уроки живописи, рисунка и композиции художник получил у отца, продолжив затем образование за рубежом. Также как и отец, Святослав Рерих стал заметным участником культурного сближения России и Индии, плодотворно сотрудничал с Государственным музеем Востока. Выставка «Индия. Моя страна прекрасная» как раз и подтверждает данный факт. Край тропических красок, богатство исторического прошлого многочисленных народностей, а также символизм и аллегоричность картин сопровождают данную экспозицию. Мы видим великого быка Нанди, носящего на себе бога Шиву, а индийские женщины выступают в роли богинь плодородия или небесных танцовщиц. И тут же видны вершины Гималаев, ставшие для семьи Рерихов источником мифологии и символом духовного восхождения человека.