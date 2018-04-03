В Центре культуры «Академический» рассказали об искусстве иллюстрации книг

В Центре культуры и досуга «Академический» для ребят из студии «Гармония» состоялась лекция «Искусство иллюстрации книги. Буквица».

О тонкостях искусства иллюстрации книг мальчишкам и девчонкам совсем нескучно рассказала на своей лекции руководитель изостудии «Гармония» Ирина Шляховая.

Как объяснила Ирина, иллюстрации в книге используются для передачи эмоциональной атмосферы художественного произведения, визуализации героев повествования, демонстрации объектов, описываемых в тексте. Это отдельный жанр живописи, требующий особого отношения к культуре и смыслу слова.