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Ленобласть организует музейный проект к 260-летию со дня рождения няни Пушкина
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Ленобласть организует музейный проект к 260-летию со дня рождения няни Пушкина 

ТАСС 36 минут назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Музейное агентство Ленинградской области открыло в четверг выставку, посвященную 260-летию со дня рождения няни Александра Пушкина. Экспозиция, в которую вошли портреты Арины Родионовны и подлинные вещи той эпохи, станет первым этапом проекта, сообщили в пресс-службе областного правительства.
"На выставке представлены живопись, графика, открытки из собраний музеев-филиалов музейного агентства Ленинградской области, связанные с историей жизни поэта и его окружения: музея-усадьбы «Суйда», музея «Дом станционного смотрителя», литературно-художественного музея— усадьбы «Приютино». Специальный раздел выставки посвящен памятным медалям в честь Арины Родионовны и Александра Сергеевича, созданным известным петербургским художником, скульптором-медальером, членом Союза художников России Георгием Постниковым", — рассказали в пресс-службе.
Петербургский художник Игорь Шаймарданов, автор серии картин о Пушкине, предоставил для выставки свои работы, посвященные няне тогда еще будущего поэта. «По замыслу художника, в галерее образов Арины Родионовны перед зрителем предстают портреты, стилизованные под старинные полотна начала XIX века», — рассказали в пресс-службе.
Шаймарданов многократно обращался в своем творчестве к пушкинской теме, создав несколько серий шуточных картин о жизни поэта, на которых, по признанию самого автора, запечатлены «придуманные, вымышленные и почти правдивые истории».
Выставка открылась в четверг в выставочном зале "Смольный" в центре Санкт-Петербурга, там она будет действовать до 4 мая. После этого представленная в проекте серия портретов будет представлена в музеях Ленинградской области.
Домик няни Пушкина
В Ленинградской области есть отдельный музей, посвященный Арине Родионовне, которая, как установили историки, родилась 10 апреля 1758 года в селе Воскресенском (второе название — Суйда) под Петербургом. Музей «Домик няни А. С. Пушкина» находится в деревне Кобрино, он размещается в небольшом деревянном здании, в котором воссоздано убранство крестьянской избы конца XVIII века. Еще одна экспозиция, которая рассказывает об Арине Родионовне, оформлена в музее-усадьбе Ганнибала «Суйда».
О няне Пушкина не забывают и в Государственном музее— заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в Псковской области. В прошлом году там проходил конкурс на лучший проект памятника Арине Родионовне, он будет открыт в 2019 году в деревне Бугрово Пушкиногорского района, сообщил ТАСС директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич.
Сейчас в «Михайловском» разрабатывается просветительская программа «В девичьей», посвященная няне поэта. В рамках проекта экскурсоводы музея будут рассказывать о быте простых людей во времена Пушкина. «У нас постоянно вспоминают на экскурсиях Арину Родионовну, тем более что именно в нашем музее хранится единственный подлинный предмет, который сохранился от ее жизни — это деревянная резная шкатулка, которую Арина Родионовна заказала местному умельцу и подарила поэту Николаю Языкову», — рассказала ТАСС пресс-атташе музея Лидия Токарева.
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