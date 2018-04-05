Ленобласть организует музейный проект к 260-летию со дня рождения няни Пушкина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. / ТАСС /. Музейное агентство Ленинградской области открыло в четверг выставку, посвященную 260-летию со дня рождения няни Александра Пушкина. Экспозиция, в которую вошли портреты Арины Родионовны и подлинные вещи той эпохи, станет первым этапом проекта, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"На выставке представлены живопись, графика, открытки из собраний музеев-филиалов музейного агентства Ленинградской области, связанные с историей жизни поэта и его окружения: музея-усадьбы «Суйда», музея «Дом станционного смотрителя», литературно-художественного музея— усадьбы «Приютино». Специальный раздел выставки посвящен памятным медалям в честь Арины Родионовны и Александра Сергеевича, созданным известным петербургским художником, скульптором-медальером, членом Союза художников России Георгием Постниковым", — рассказали в пресс-службе.

Петербургский художник Игорь Шаймарданов, автор серии картин о Пушкине, предоставил для выставки свои работы, посвященные няне тогда еще будущего поэта. «По замыслу художника, в галерее образов Арины Родионовны перед зрителем предстают портреты, стилизованные под старинные полотна начала XIX века», — рассказали в пресс-службе.

Шаймарданов многократно обращался в своем творчестве к пушкинской теме, создав несколько серий шуточных картин о жизни поэта, на которых, по признанию самого автора, запечатлены «придуманные, вымышленные и почти правдивые истории».

Выставка открылась в четверг в выставочном зале "Смольный" в центре Санкт-Петербурга, там она будет действовать до 4 мая. После этого представленная в проекте серия портретов будет представлена в музеях Ленинградской области.

Домик няни Пушкина

В Ленинградской области есть отдельный музей, посвященный Арине Родионовне, которая, как установили историки, родилась 10 апреля 1758 года в селе Воскресенском (второе название — Суйда) под Петербургом. Музей «Домик няни А. С. Пушкина» находится в деревне Кобрино, он размещается в небольшом деревянном здании, в котором воссоздано убранство крестьянской избы конца XVIII века. Еще одна экспозиция, которая рассказывает об Арине Родионовне, оформлена в музее-усадьбе Ганнибала «Суйда».

О няне Пушкина не забывают и в Государственном музее— заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в Псковской области. В прошлом году там проходил конкурс на лучший проект памятника Арине Родионовне, он будет открыт в 2019 году в деревне Бугрово Пушкиногорского района, сообщил ТАСС директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич.