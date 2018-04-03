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В Петербурге состоится открытие выставки, посвященной 260-летию со дня рождения няни Пушкина
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В Петербурге состоится открытие выставки, посвященной 260-летию со дня рождения няни Пушкина 

Ivyborg.ru 1 час назад
Музейное агентство Ленинградской области представляет проект «ДР Арины Р», посвященный 260-летию со дня рождения няни Александра Сергеевича Пушкина.
Специально для музейного агентства Ленинградской области известный петербургский художник Игорь Шаймарданов — автор знаменитой серии картин об Александре Пушкине, — решил отдать дань уважения няне поэта. По замыслу художника в галерее образов Арины Родионовны перед зрителем предстают прижизненные портреты, стилизованные под старинные полотна начала XIX века.
На выставке также представлены экспонаты (живопись, графика, открытки) из собраний музеев-филиалов музейного агентства Ленинградской области, связанные с историей жизни поэта и его окружения: музея-усадьбы «Суйда», музея «Дом станционного смотрителя», литературно-художественного музея-усадьбы «Приютино». Отдельный интерес представляют редкие издания произведений Александра Пушкина и альбом 1899 года, изданный к столетию со дня рождения поэта, из коллекции историко-литературного музея «Вася Теркин». Специальный раздел выставки посвящен памятным медалям в честь Арины Родионовны и Александра Сергеевича, созданным известным петербургским художником, скульптором-медальером, членом Союза художников России Георгием Постниковым.
Открытие выставки, приуроченной к 260-летию со дня рождения няни великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, состоится 5 апреля в 16:00 в выставочном зале «Смольный» по адресу Санкт-Петербург, улица Смольного, 3. Работа экспозиции для посетителей продлится до 4 мая 2018 года. После этого серия портретов «ДР Арины Р» будет представлена в музеях Ленинградской области.
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