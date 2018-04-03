ЦСИ «Галерея Прогресса» представляет коллекцию живописи, графики, фотографии

Коллекция искусства «Галереи Прогресса» 7 апреля 2018 — 5 июня 2018.

Открытие выставочного проекта 7 апреля 2018 г. (суббота) с 11:00 до 22:00. Вход свободный.

Центр современного искусства «Галерея Прогресса» за 8 лет существования провёл более 60 выставок живописи, графики, фотографии российского и зарубежного изобразительного искусства, а также более 400 мероприятий — это концерты, кинопоказы, спектакли, мероприятия культурно — просветительского характера: лекции, мастер-классы, обучающие программы, дискуссии; городские фестивали.

«Галерея Прогресса» основана Пышко Натали и Дмитрием Шиваевым в 2009 году, с 1 апреля 2011 года «Галерея Прогресса» открыла свои двери и выступает независимой площадкой, способствующей развитию современной культурной среды города, области, России.

Основными направлениями работы Галереи являются знакомство широкой аудитории с лучшими выставками российского и мирового современного искусства. «Галерея Прогресса» реализует собственные выставочные проекты, курирует, экспонирует выставки, оказывает продвижение и поддержку молодым авторам, осуществляет образовательную и издательскую деятельность.

В 2012 году совместно с искусствоведом, куратором, галеристом Елизаветой Плавинской (Москва), личная коллекция которой положила начало музейному собранию, по инициативе Евгения Калачева (Оберманекен, JFF), в 2012 г. был создан Первый Вятский музей современного искусства.

Выставка «Коллекция современного искусства „Галереи Прогресса“ подготовлена к 8-летию Галереи, на ней будет представлена уникальная коллекция картин, графики, фотографий, объектов и видеоматериалов, сформированная Галереей за годы её существования с 2011 г. по 2018 г.

7 апреля 2018 г. (суббота) программа мероприятий празднования дня рождения „Галереи Прогресса“ 17:00-22:00:

~ 17:00 — Открытие выставки. Экскурсия.

~ 18:00 — Лекция „Вятские художники в контексте мировой культуры“ Елизавета Плавинская. Искусствовед, художник, галерист (г. Москва)

~ 19:00 — Авторский концерт пианиста Евгения Калачева (г. Москва)

~ 20:00 Лекция „История Вятки сквозь века“ Михаил Лицарев. Преподаватель кафедры отечественной истории ВятГУ г. Киров (Вятка)

~ 21:00 — 22:00 Лёгкий фуршет. DJ SeT— Евгений Джекич

В этот же день на праздновании 8-летия „Галереи Прогресса“ состоятся две замечательные премьеры:

Специально по нашему приглашению приедет известный искусствовед Елизавета Плавинская (г. Москва) с неординарной лекцией „Вятские художники в контексте мировой культуры“:

»Есть две вещи, которые интересны больше всего: что происходит нового в мире искусства, и то, чего добились вятичи на почве завоевания художественных Джомолунгм. Чего добились вятичи на почве мировой культуры, а добиваются они обычно многого, и что веселит не только душу каждого нашего земляка, но и радует всех, кто осведомлён об исключительных и естественных музыкальных и художественных возможностях тех, кто прошел азы своего художественного и артистического образования в Вятке. Каким образом взаимосвязаны последние биеннале, новейшие музеи современного искусства и ежедневные практики художников и культур-трейгеров из Вятки, таких как Митя Шагин (Митьки), Евгений Калачёв (Оберманекен, JFF), Антон Курышев (Школа фотографии им. Родченко), Андрей Нода (казахстанский художник), Николай Кривошеин (рижский художник), Дмитрий Шиваев и Наталья Пышко («Галерея Прогресса»)».

Также в программе вечера авторский концерт пианиста Евгения Калачева (Вятка — Нью-Йорк — Москва) — «Лиза и волк». Впервые в Вятке прозвучит современная фортепианная музыка в традиции корифеев мирового минимализма Эрика Сати, Ричи Сакамото и Филипа Гласса . Евгений — автор культового музыкального движения «Инди-пиано», а также соавтор вятского музея современного искусства и герой музея вятского рок-н-ролла.

В честь дня рождения «Галереи Прогресса» 07.04.18 с 17:00-22:00 вход свободный.

Режим работы Галереи:

Понедельник — пятница: 12:00 — 20:00 Суббота — воскресенье: 11:00 — 19:00 Стоимость билетов:

— взрослые — 200 руб. ;

— студенты и пенсионеры — 150 руб. ;

— школьники — 100 руб. ;

Возрастные ограничения: 6+