Фестиваль комиксов пройдет вблизи Марьиной Рощи

Международный фестиваль «Комикс-Андеграунд 2018» состоится неподалеку от Марьиной Рощи. Гостей ждут с 7 по 12 апреля в пространстве «Спейс» дизайн-завода «Флакон» на Большой Новодмитровской.

«Посетители увидят выставку работ художников из России, Швеции, Франции и Финляндии, насладятся концертом инди-групп, посмотрят тематические фильмы и примут участие в различных мастер-классах», — сообщили в пресс-службе дизайн-завода.

Фестиваль будет проходить с 14.00 до 21.00. Напомним, дизайн-завод «Флакон» находится по адресу: ул. Большая Новодмитровская, 36. Вход свободный. (то)