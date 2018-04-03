Костромичам предлагают прогуляться по лабиринтам кукольной жизни

6 апреля в здании Романовского музея состоится открытие выставки «Лабиринты кукольной жизни», где вы увидите все многообразие кукол: от фарфоровых, популярных 100 лет назад, до советских и современных, сообщает пресс-служба костромского музея-заповедника.

Кукла привлекает к себе все больше внимания со стороны дизайнеров, художников, она становится предметом искусства и коллекционирования.

В Кострому в рамках выставки привезут авторские куклы, промышленные игрушки советского периода, традиционные куклы народов мира, интерьерные, механические, театральные, антикварные. Все они «живут» в Петербурге, в частной коллекции, которая станет доступна для каждого.

Экспонаты будут интересны не только ценителям, но и семьям с детьми. Открытие выставки состоится в 16:00, а работать она будет до 1 июня.