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Жители Таганского района смогут посетить выставку «Детство по-словацки»
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Жители Таганского района смогут посетить выставку «Детство по-словацки» 

Управа Таганского района города Москвы 16 минут назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Во Всероссийской библиотеке государственной иностранной литературы имени Маргариты Рудомино 6 апреля откроется выставка, которую посвятят Словакии. Экспозицию организует Центр славянских культур.
Гости смогут познакомиться с книжной выставкой «Детство по-словацки» и «Ко дню рождения Ладислава Баллека, словацкого писателя и дипломата». Посетителям продемонстрируют пасхальные фотографии из серии«У нас такой обычай», проинформировали на сайте Центра славянских культур.
Экспозиция будет доступна с 17:00.
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