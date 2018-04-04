Жители Таганского района смогут посетить выставку «Детство по-словацки»

Во Всероссийской библиотеке государственной иностранной литературы имени Маргариты Рудомино 6 апреля откроется выставка, которую посвятят Словакии. Экспозицию организует Центр славянских культур.

Гости смогут познакомиться с книжной выставкой «Детство по-словацки» и «Ко дню рождения Ладислава Баллека, словацкого писателя и дипломата». Посетителям продемонстрируют пасхальные фотографии из серии«У нас такой обычай», проинформировали на сайте Центра славянских культур.

Экспозиция будет доступна с 17:00.