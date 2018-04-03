Квилтинг как искусство: Instagram недели

Об авторе Страницу в «Инстаграм» о квилтинге под названием @modernquiltingbyb ведёт Барбара Кейн (Barbara «B» Cain). Она много лет профессионально занимается искусством лоскутного шитья. Барбара рассказывает, что шить её в детстве научила мама, которая сама шила одежду для неё и её сестёр и увлекалась квилтингом. Именно мама, вспоминает Барбара, объяснила ей, как составлять узоры, нарезать лоскутки и сшивать их на машинке. Сегодня Барбара — не только практик, но и, можно сказать, теоретик и художник искусства шитья из лоскутков: она пишет книги для тех, кто занимается квилтингом, публикуется в профильных изданиях, сама придумывает и составляет схемы и узоры для разных изделий, участвует в выставках и фестивалях.

Фото: @modernquiltingbyb

Настенное панно в стиле пэчворк и квилтинг: мастер-класс

О блоге Блог Барбары практически целиком посвящён квилтингу и фелтингу (искусству художественной стёжки). В свой Instagram она выкладывает фотографии как готовых работ, так и процесса их создания, включая рисунки, картины, иллюстрации, фотоснимки, которые вдохновляют её и дают идеи для цветовых сочетаний и сюжетов.

Фото: @modernquiltingbyb

Декоративная стёжка своими руками: мастер-класс

Кому будет интересен этот блог В первую очередь блог Барбары будет интересен тем, кто уже увлекается или только хочет заняться квилтингом или фелтингом. Тут можно найти как конкретные схемы и узоры, так и множество идей для вдохновения и создания собственных лоскутных работ. И не только — этот блог наверняка понравится всем, кто работает с цветом в рукоделии, будь то художественная роспись, вышивка, вязание или изготовление украшений. Кстати, всех заинтересованных Барбара приглашает писать ей и задавать вопросы. «Я знаю так много фантастически интересных блогеров, которые радовали, вдохновляли и учили меня, — пишет она. — Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь вам!» Блог Барбары в Instagram: @modernquiltingbyb

Фото: @modernquiltingbyb