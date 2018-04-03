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В «Алых парусах» научат делать летние сумки и готовить Иван-чай
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В «Алых парусах» научат делать летние сумки и готовить Иван-чай 

Префектура СЗАО города Москвы 50 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В субботу, 7 апреля, в Доме культуры «Алые паруса» Северного Тушина пройдут два творческих мастер-класса, которые смогут бесплатно посетить все желающие.
— В 12.00 стартует мастер-класс «Летняя сумка из лоскутиков. Американский квадрат» в рамках работы клуба «Купава», а к 13.00 ждем всех желающих на мастер-классе «Съедобные растения в саду и огороде. Иван-чай по рецептам русских травников», который будет проведен в рамках клуба «Среда обитания», — рассказали в пресс-службе ДК «Алые паруса».
Проведет занятия преподаватель дополнительного образования Марина Максимова, выпускница Академии дизайна и технологий, член Тушинского товарищества художников, участник выставок декоративно-прикладного искусства в различных городах России.
Мероприятия рассчитаны на аудиторию в возрасте от 16 лет. Напомним, ДК «Алые паруса» располагается по адресу: ул. Свободы, д. 91.
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