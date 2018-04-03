В Сургуте появилась «Государственная граница»

30 марта в Сургутском краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Государственная граница. История в лицах и судьбах».

«Выставка, посвященная 100-летию Пограничной службы ФСБ России , появилась благодаря усилиям многих людей. Идейным вдохновителем стал Алексей Федулов . Благодаря ему, у музея сложилась крепкая дружба с общественной организацией ветеранов пограничных войск «Контрольно-следовая полоса», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе музея.

На данной выставке впервые научные сотрудники музея посвятили один из разделов военной авиации. Поздравить с открытием выставки и вручить юбилейную медаль приехал гость из города Екатеринбурга — главный хранитель музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави» Ямин Дмитрий. Для всех присутствующих открытие завершилось экскурсией с подробной историей о каждом экспонате. Выставка позволит молодому поколению узнать много нового и интересного о службе в пограничных войсках.