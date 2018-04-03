Писатель, поэт, краевед и художник претендуют на премию Лихачева в Костроме

Завершился прием заявок от кандидатов на присуждение ежегодной премии имени академика Лихачёва в Костроме. Кандидатур всего четыре, сообщает пресс-служба городской администрации.

Премия присуждается в области культуры и искусства, и на нее претендуют 4 человека:

— Ольга Запольских — костромской поэт, член Союза писателей России, член Академии русской народной поэзии XXI века, член Союза литераторов России;

— Михаил Ворошнин — председатель правления Костромской областной общественной краеведческой организации «Костромская старина»;

Лауреата определят на заседании независимой комиссии до 1 июня, а вручение премии состоится в День города.