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Писатель, поэт, краевед и художник претендуют на премию Лихачева в Костроме
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Писатель, поэт, краевед и художник претендуют на премию Лихачева в Костроме 

k1news.ru 34 минуты назад
Фото: k1news.ru
Завершился прием заявок от кандидатов на присуждение ежегодной премии имени академика Лихачёва в Костроме. Кандидатур всего четыре, сообщает пресс-служба городской администрации.
Премия присуждается в области культуры и искусства, и на нее претендуют 4 человека:
— Ольга Запольских — костромской поэт, член Союза писателей России, член Академии русской народной поэзии XXI века, член Союза литераторов России;
— Михаил Ворошнин — председатель правления Костромской областной общественной краеведческой организации «Костромская старина»;
Елена Семенова — художник декоративно-прикладного искусства, член Союза художников России;
Иван Волков — писатель, поэт, член Союза писателей Москвы.
Лауреата определят на заседании независимой комиссии до 1 июня, а вручение премии состоится в День города.
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