Музей Машкова покажет волгоградцам 520-летний подлинник Дюрера

Волгоградский музей ИЗО 4 мая представит работу знаменитого немецкого живописца Альбрехта Дюрера, которой в этом году исполняется 520 лет.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, резцовая гравюра «Похищение на морском чудовище» поступила в фонд музея еще в 1960 году из музея имени Пушкина. Она займёт центральное место в экспозиции выставки II Международного открытого фестиваля графики Vita-Art-Time.

На гравюре изображены фигуры женщины, морского чудовища и вид укреплённого города. Данный сюжет имеет несколько толкований, одно из которых — это легенда о морских чудовищах, похищавших женщин.

Отметим, музей Машкова, учитывая ценность произведения, крайне редко выставляет его на показ, но на фестивале каждый сможет увидеть гравюру в открытом доступе. Подлинник великого Дюрера будет экспонироваться в специальной магнитной раме с внутренним микроклиматом и специальным «музейным» стеклом, не пропускающим ультрафиолет.

Добавим, в фестивале участвуют работы профессиональных художников, созданные ими за последние пять лет в различной технике печатной графики: офорт, сухая игла, линогравюра, ксилография, литография, шелкография. Для участия в выставке на сегодняшний момент отобрано около 130 работ.