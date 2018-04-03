Международной день детской книги отметят в библиотеке на Барболина выставкой графики

4 апреля посетителей лермонтовской библиотеки в Сокольниках ждут сразу два интересных мероприятия: выставка графики и встреча с писательницей.

Как сообщили представители библиотеки №76 им. М. Ю. Лермонтова, в 12 часов состоится открытие выставки А. Мешковой, выпускницы суриковского художественного института, после чего писательница И. Чернова (Василиса Кошкина) встретится с читателями, чтобы рассказать о своей новой книги.

Несколько лет назад вместе с супругом Д. Шаровым Ирина Чернова поставила спектакль «Няня для Кощея». В прошлом году вышла в свет книга с аналогичным названием. Персонажи произведения — всем известные сказочные Василиса и Кощей, которых писательница поместила в современные декорации, сделав их ближе к читателям. В ходе мероприятия читатели не только встретятся с автором «Няни для Кощея», но и стать участниками театральной постановки.

В этот же день в библиотеке откроется выставка графики, посвященная литературным героям книг Р. Киплинга. Организаторы считают, что людям всех возрастов будет приятно вновь погрузиться в атмосферу книг Киплинга, лауреата Нобелевской премии «за наблюдательность, яркую фантазию, зрелость идей и выдающийся талант повествователя».

Начало мероприятия: 4 апреля в 12:00.

Адрес: ул. Барболина, д. 6.

Фото: предоставлено библиотекой имени Лермонтова.