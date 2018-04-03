Ещё
Международной день детской книги отметят в библиотеке на Барболина выставкой графики
Далее:
Читайте также:
Ещё

Международной день детской книги отметят в библиотеке на Барболина выставкой графики 

Управа района Сокольники 16 минут назад
Фото: Управа района Сокольники
4 апреля посетителей лермонтовской библиотеки в Сокольниках ждут сразу два интересных мероприятия: выставка графики и встреча с писательницей.
Как сообщили представители библиотеки №76 им. М. Ю. Лермонтова, в 12 часов состоится открытие выставки А. Мешковой, выпускницы суриковского художественного института, после чего писательница И. Чернова (Василиса Кошкина) встретится с читателями, чтобы рассказать о своей новой книги.
Несколько лет назад вместе с супругом Д. Шаровым Ирина Чернова поставила спектакль «Няня для Кощея». В прошлом году вышла в свет книга с аналогичным названием. Персонажи произведения — всем известные сказочные Василиса и Кощей, которых писательница поместила в современные декорации, сделав их ближе к читателям. В ходе мероприятия читатели не только встретятся с автором «Няни для Кощея», но и стать участниками театральной постановки.
В этот же день в библиотеке откроется выставка графики, посвященная литературным героям книг Р. Киплинга. Организаторы считают, что людям всех возрастов будет приятно вновь погрузиться в атмосферу книг Киплинга, лауреата Нобелевской премии «за наблюдательность, яркую фантазию, зрелость идей и выдающийся талант повествователя».
Начало мероприятия: 4 апреля в 12:00.
Адрес: ул. Барболина, д. 6.
Фото: предоставлено библиотекой имени Лермонтова.
Управа района Сокольники: последние новости
Мэр Москвы осмотрел результаты капремонта Нагатинского моста Пенсионеры Сокольников стали участниками 27 экскурсий В «Букводоме» снова поднимут проблемы экологии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки14
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате1
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Видео
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение