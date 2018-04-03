Старый Английский двор (Музей Москвы)

Открывшийся в январе 2016 г. после масштабной реставрации музей представляет вниманию посетителей обновленную экспозицию, посвящённую жизни английского купеческого дома на Варварке в XVI-XVII вв. и зарождению отношений между Англией и Московией. В воссозданных интерьерах гостей встречают копии старинных книг, документов и реконструкции предметов быта, сопровождавших англичан времён Шекспира в путешествиях по России и опасных морских экспедициях, сблизивших две державы в Эпоху великих географических открытий.

Единовременно музей может принять ограниченное количество посетителей, поэтому визит лучше согласовать по телефону. Касса закрывается на 30 минут раньше, каждое третье воскресенье месяца — вход свободный.