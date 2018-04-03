Музей истории «Лефортово» (Музей Москвы)

Экспозиция Музея охватывает исторический период от петровской эпохи до настоящего времени. В XVIII веке в Лефортово частыми гостями были представители державной власти: Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Екатерина II, Петр II и Павел. В XIX веке здесь интенсивно развивается промышленность, строятся военно-учебные заведения. В экспозиции, отражающей историю района XX века, представлены документы и фотографии крупных промышленных объектов.

Каждая историческая эпоха представлена множеством картин, воссоздающим исторический облик Лефортова. Карты Музея наглядно демонстрируют развитие этого уникального уголка России. Сотрудники музея проводят различные обзорные, костюмированные, автобусные и пешеходные экскурсии.

Касса закрывается на 30 минут раньше, каждое третье воскресенье месяца — вход свободный.