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Музей истории «Лефортово» (Музей Москвы)
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Музей истории «Лефортово» (Музей Москвы) 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Экспозиция Музея охватывает исторический период от петровской эпохи до настоящего времени. В XVIII веке в Лефортово частыми гостями были представители державной власти: Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Екатерина II, Петр II и Павел. В XIX веке здесь интенсивно развивается промышленность, строятся военно-учебные заведения. В экспозиции, отражающей историю района XX века, представлены документы и фотографии крупных промышленных объектов.
Каждая историческая эпоха представлена множеством картин, воссоздающим исторический облик Лефортова. Карты Музея наглядно демонстрируют развитие этого уникального уголка России. Сотрудники музея проводят различные обзорные, костюмированные, автобусные и пешеходные экскурсии.
Касса закрывается на 30 минут раньше, каждое третье воскресенье месяца — вход свободный.
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