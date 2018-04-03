Усадьба Влахернское-Кузьминки (Музей Москвы)

Музей по праву занимает почетное место среди дворянских усадеб XVIII–XIX вв. Здесь можно почувствовать себя в гостях у настоящего русского барина. Ещё 150 лет назад современники восторженно отзывались об усадьбе как о «Русском Версале», отдавая должное величию архитектуры, единству природы и искусства в обустройстве грандиозного парка, великолепию салонов, званных вечеров, праздников и маскарадов.

При усадьбе есть Конный двор, где проводятся конные представления, действуют кружки, проводятся экскурсии. В Служительском флигеле проходят музыкальные салоны и праздничные мероприятия.