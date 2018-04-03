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Центр Гиляровского (Музей Москвы)
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Центр Гиляровского (Музей Москвы) 

Ezhikezhik.ru 56 минут назад
Фото: Ezhikezhik.ru
В Центре Гиляровского проходят выставки и события. Это место для всех, музейный центр, где главным является человек, житель сегодняшнего динамичного мегаполиса. Московские архитекторы, художники, краеведы, урбанисты, разные городские сообщества будут не просто посетителями музея, а соавторами проектов.
Выставки, экскурсии с выходом в пространство города, театральные постановки, лекции и мастер-классы, мастерские для детей и подростков, книжный магазин-читальня, коворкинг, школа городской журналистики, кинозал — у нового музейно-выставочного центра много идей. Главное: в этом историческом особняке в самом сердце города все время будет происходить что-то интересное.
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