Центр Гиляровского (Музей Москвы)

В Центре Гиляровского проходят выставки и события. Это место для всех, музейный центр, где главным является человек, житель сегодняшнего динамичного мегаполиса. Московские архитекторы, художники, краеведы, урбанисты, разные городские сообщества будут не просто посетителями музея, а соавторами проектов.

Выставки, экскурсии с выходом в пространство города, театральные постановки, лекции и мастер-классы, мастерские для детей и подростков, книжный магазин-читальня, коворкинг, школа городской журналистики, кинозал — у нового музейно-выставочного центра много идей. Главное: в этом историческом особняке в самом сердце города все время будет происходить что-то интересное.