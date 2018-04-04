На чердаке галереи в США нашли картину классика фламандской живописи 

Директор галереи Hoyt Sherman Place Роберт Уоррен из Де‐Мойна (штат Айова) рассказал о том, как он совершенно случайно нашел на чердаке здания работу великого фламандского художника 16 века, сообщил телеканал CNN.
Я сначала даже не подумал, что эта работа представляет хоть
какую-то ценность, потому что кто бы оставил такое богатство на чердаке?
— Роберт Уоррен.
На задней стороне картины Уоррен увидел стикер, который обычно прикрепляют к выставляемым на аукционе экспонатам.
Окунувшись в историю искусства и проведя беседы со специалистами, американец узнал, что перед ним было произведение датского мастера Отто ван Веена, которое специалисты оценили в четыре миллиона долларов.
Сюжет полотна изображает Аполлона и Венеру вместе с Купидоном. Произведение было создано в промежутке между 1595 и 1600 годами. Изначально эксперты ошибочно назвали его автором итальянского художника эпохи Ренессанса Федерико Бароччи.
Выяснилось, что когда-то давно картина висела в Метрополитен-музее
Нью-Йорке
В-Де-Мойн
она попала в самом начале 20 века. Семья, владевшая шедевром, пожертвовала его женскому
клубу-Де-Мойна, именно в этом здании позже и была открыта галерея.
Старые работы мастеров мировой живописи зачастую вызывают споры специалистов по истории изобразительных искусств. Накануне «360» писал о том, как лондонский эксперт по творчеству Леонардо да Винчи сообщил о том, что выставленная в Эрмитаже «Мадонна Литта» принадлежит кисти ученика великого гения эпохи Возрождения, а не самому мастеру.