В Ханчжоу проходит выставка произведений искусства, созданных учащимися-аутистами

Ханчжоу, 3 апреля / Синьхуа / — В Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ открылась выставка произведений искусства, созданных учащимися-аутистами. Выставка приурочена к 11-му Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. (Синьхуа/Ли Чжун)

Ханчжоу, 3 апреля /Синьхуа/ — В Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ открылась выставка произведений искусства, созданных учащимися-аутистами. Выставка приурочена к 11-му Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. (Синьхуа/Ли Чжун)

Ханчжоу, 3 апреля /Синьхуа/ — В Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ открылась выставка произведений искусства, созданных учащимися-аутистами. Выставка приурочена к 11-му Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. (Синьхуа/Ли Чжун)

Ханчжоу, 3 апреля /Синьхуа/ — В Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ открылась выставка произведений искусства, созданных учащимися-аутистами. Выставка приурочена к 11-му Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. (Синьхуа/Ли Чжун)

Ханчжоу, 3 апреля /Синьхуа/ — В Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ открылась выставка произведений искусства, созданных учащимися-аутистами. Выставка приурочена к 11-му Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. (Синьхуа/Ли Чжун)