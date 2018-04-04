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В Ханчжоу проходит выставка произведений искусства, созданных учащимися-аутистами
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В Ханчжоу проходит выставка произведений искусства, созданных учащимися-аутистами 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Ханчжоу, 3 апреля /Синьхуа/ — В Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ открылась выставка произведений искусства, созданных учащимися-аутистами. Выставка приурочена к 11-му Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. (Синьхуа/Ли Чжун)
Ханчжоу, 3 апреля /Синьхуа/ — В Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ открылась выставка произведений искусства, созданных учащимися-аутистами. Выставка приурочена к 11-му Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. (Синьхуа/Ли Чжун)
Ханчжоу, 3 апреля /Синьхуа/ — В Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ открылась выставка произведений искусства, созданных учащимися-аутистами. Выставка приурочена к 11-му Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. (Синьхуа/Ли Чжун)
Ханчжоу, 3 апреля /Синьхуа/ — В Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ открылась выставка произведений искусства, созданных учащимися-аутистами. Выставка приурочена к 11-му Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. (Синьхуа/Ли Чжун)
Ханчжоу, 3 апреля /Синьхуа/ — В Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ открылась выставка произведений искусства, созданных учащимися-аутистами. Выставка приурочена к 11-му Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. (Синьхуа/Ли Чжун)
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