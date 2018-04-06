В Самаре открылась ретроспективная выставка иллюстраций

В Самаре представили графические работы Сергея Цедилова. Его причисляют к классикам книжной иллюстрации. Его архив — это больше сотни рисунков. По некоторым сразу можно понять, к каким книгам они нарисованы, не читая подписей.

За вдохновением Сергей Цедилов не гоняется. Считает, что для художника работа — как еда необходима. Нужно каждый день что-то делать, постепенно творение себя проявит. Делится, после общения с автором иллюстрация дается легче. Так было со «Сказами о Руси» поэта Михаила Куншта: «Когда читаешь, в принципе уже как-то понимаешь, что хотел бы увидеть автор. Тем более когда ты, так сказать, его видишь, знаешь и общаешься, это очень легко дается. А когда автора нет, там уже приходится перебить свое воображение».

Художник-иллюстратор Сергей Цедилов учился в Куйбышевском художественном училище на живописном отделении, но нашел себя в книжной иллюстрации. Он оформил более 130 книг самых разных авторов и жанров. В центре экспозиции — его любимец, который стал прототипом к роману «Дон Кихот»: «Вот эта работа из серии листов — про моего любимого кота Бонифация. Так она и называется „Из жизни кота Бонифация“. Их было 8 листов, остался один. Это любимый кот, который прожил 18 лет достойно. Ни разу не выходил из дома», — отметил мастер книжной графики Сергей Цедилов.

На выставке можно увидеть серию работ «Мифологемы», «Деформации», «Трансформации», которые даже друзья не могли видеть. Член Союза художников России Александр Бондаренко отметил: «По-моему, это все очень долго вынашивалось, потому что он не показывал. Были какие-то отдельные моменты, какие-то отдельные листы, когда он с ними выходил на выставках, но это было случайно. А вот теперь мы увидели все. Все в полном масштабе».

Выставка является творческим отчетом художника за 40 лет. Пожалуй, самой сложной, рассказывает Сергей Цедилов, была история создания иллюстраций к «Чудесному путешествию Нильса с дикими гусями». Издательство закрылось, книга так и не была издана. Посмотреть работы признанного классика оформительского дела можно в выставочном зале Союза художников России.