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Главный музей Ямала покажет время Лаймы
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Главный музей Ямала покажет время Лаймы 

ИА Север-Пресс 56 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Музейно-выставочном комплексе имени Ивана Шемановского 6 апреля откроют выставку «Время Лаймы. Латвийская графика 19-21 века». В экспозицию вошло более 130 графических листов латвийских художников, выполненных в различных техниках как печатных, так и уникальных.
Выставка является частью проекта по укреплению мостов культуры между Россией, Ямалом и прибалтийскими странами в год празднования их народами 100-летия со дня провозглашения независимости. Она демонстрирует этап сложения латвийской графической школы и время её расцвета во второй половине двадцатого столетия. Важное место в развитии латвийской графики занимают двадцатые-тридцатые годы, время формирования национального художественного образования. В разделе выставки представлено творчество Рихарда Зариньша и его учеников. Отметим, работы этих мастеров вошли в цикл «Битва за свободу», который создали в 1937 году. Их в России показывают впервые. Значительная часть экспозиции отведена под графику художников периода советской Латвии.
В открытии выставки «Время Лаймы» примет участие специально приехавший в Салехард график Алексей Кошкинс. Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в секторе по связям с общественностью окружного музея, в Салехарде в прошлом году на третьем Международном фестивале «Неделя графики и дизайна в столице Ямала» работала персональная выставка Сергея Колеченко, а также с успехом прошли его мастер-классы.
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