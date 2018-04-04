Главный музей Ямала покажет время Лаймы

В Музейно-выставочном комплексе имени Ивана Шемановского 6 апреля откроют выставку «Время Лаймы. Латвийская графика 19-21 века». В экспозицию вошло более 130 графических листов латвийских художников, выполненных в различных техниках как печатных, так и уникальных.

Выставка является частью проекта по укреплению мостов культуры между Россией, Ямалом и прибалтийскими странами в год празднования их народами 100-летия со дня провозглашения независимости. Она демонстрирует этап сложения латвийской графической школы и время её расцвета во второй половине двадцатого столетия. Важное место в развитии латвийской графики занимают двадцатые-тридцатые годы, время формирования национального художественного образования. В разделе выставки представлено творчество Рихарда Зариньша и его учеников. Отметим, работы этих мастеров вошли в цикл «Битва за свободу», который создали в 1937 году. Их в России показывают впервые. Значительная часть экспозиции отведена под графику художников периода советской Латвии.