Американский блогер: Музей Победы, как минимум, в три раза превосходит любой американский музей

Известный американский блогер Ларри Викерс побывал на выставке «Моторы войны», и впервые увидел 3D инсталляцию «Дорога к Победе».

Ларри Викерс провел в музее несколько часов. С неподдельным интересом осмотрел экспозицию оружия (по собственному признанию, блогер не только большой фанат автоматов Калашникова, но и страстный их собиратель, его частная коллекции оружия — одна из самых больших в мире). Затем Ларри Викерс с удовольствием «порулил» командирскими авто времен Второй мировой (первым советским вседорожником ГАЗ-64 и американским Willys MB). Кроме того, на блогера сильное впечатление произвели 3D инсталляция «Дорога к Победе» и панорама «Битва за Берлин».

«Особенно мне понравилась часть экспозиции про Берлин, где воссоздана Королевская площадь перед рейхстагом, фронтон здания и реконструкция событий 30 апреля 1945 года. Когда я последний раз посещал музей, там еще шли работы», — отметил Викерс.

А в заключение блогер заметил: «Меня поразил масштаб и грандиозность экспозиции музея. Она соответствует масштабам Второй мировой войны. Музей Победы как минимум в три раза превосходит любой американский музей по данной тематике».

По материалам интервью для агентства «Победа»