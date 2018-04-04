Ещё
Американский блогер: Музей Победы, как минимум, в три раза превосходит любой американский музей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американский блогер: Музей Победы, как минимум, в три раза превосходит любой американский музей 

На Западе Москвы 24 минуты назад
Фото: На Западе Москвы
Известный американский блогер Ларри Викерс побывал на выставке «Моторы войны», и впервые увидел 3D инсталляцию «Дорога к Победе».
Ларри Викерс провел в музее несколько часов. С неподдельным интересом осмотрел экспозицию оружия (по собственному признанию, блогер не только большой фанат автоматов Калашникова, но и страстный их собиратель, его частная коллекции оружия — одна из самых больших в мире). Затем Ларри Викерс с удовольствием «порулил» командирскими авто времен Второй мировой (первым советским вседорожником ГАЗ-64 и американским Willys MB). Кроме того, на блогера сильное впечатление произвели 3D инсталляция «Дорога к Победе» и панорама «Битва за Берлин».
«Особенно мне понравилась часть экспозиции про Берлин, где воссоздана Королевская площадь перед рейхстагом, фронтон здания и реконструкция событий 30 апреля 1945 года. Когда я последний раз посещал музей, там еще шли работы», — отметил Викерс.
А в заключение блогер заметил: «Меня поразил масштаб и грандиозность экспозиции музея. Она соответствует масштабам Второй мировой войны. Музей Победы как минимум в три раза превосходит любой американский музей по данной тематике».
По материалам интервью для агентства «Победа»
На Западе Москвы: последние новости
Выставка флористического коллажа «Игра линий и форм» открылась в районе Крылатское Выставка «Юные герои сороковых, пороховых» Тест по истории, который во Всемирный день историка провел Музей Победы, станет ежегодным
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки21
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате2
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
Видео
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение