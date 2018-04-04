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В Москве представят главные открытия в современном искусстве
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В Москве представят главные открытия в современном искусстве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Российской государственной библиотеке в Москве 10 апреля открывается выставка номинантов 13-й государственной премии в области современного искусства «Инновация-2018», где будут представлены лучшие кураторские, образовательные и инклюзивные проекты, а также музыкальные и междисциплинарные фестивали, которые стали главным открытием российского искусства за последний год.
Куратором проекта выступит лауреат премии «Инновация-2017» Александр Буренков, сообщается на официальном сайте столичной мэрии.
Экспозицию также можно будет увидеть онлайн на сайте библиотеки с момента открытия выставки.
Премия «Инновация» была учреждена в 2005 году. В этом году было подано 375 заявок более чем из 50 российских городов, из которых выбрали по пять лучших проектов в каждой из семи конкурсных номинаций: «Проект года», «Куратор года», «Художник года», «Региональный проект», «Новая генерация», «Образовательный проект» и «Книга года: теория и история современного искусства».
Награждение лауреатов состоится 27 апреля в Театре наций.
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